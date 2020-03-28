Karantinada 24 saat: Temas yok koridor sohbeti var

“Okul sebebiyle Türkiye’nin uçuşları durdurmasından önce İtalya’dan çıkamadım. Maalesef durum İtalya için hiç iç açıcı değildi. Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay’ın açıklaması ile elçilik ve konsolosluklarımızla iletişime geçip dönme işlemlerine başladık.Uçakta maske dağıtıldı, kalkıştan hemen sonra ateş ölçüldü. Uçak direkt olarak Samsun’a indi. Dezenfekte edilen valizlerimizi alıp yurda geldik.

‘ODALAR TEMİZ’

Odalarımız temizdi. İhtiyaç poşetinin içinde kişisel bakım malzemeleri vardı. Telefonda sohbet ediyoruz. Bize Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca sağlanan spor aletleriyle spor yapıyor ve koridordaki arkadaşlarla sohbetler yapıyoruz.

Kimse kimseyle temas halinde değil. Odalarda 1 kişi kalıyor. Şu ana kadar 13 arkadaşımız hastaneye alındı. Pozitif çıkan yok. 14 günü tamamlayıp evimize döneceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz.”