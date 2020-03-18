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Haber Giriş: 18.03.2020 - 09:11,Son Güncelleme:/

Karantina yurdunda ilk sabah...

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14 günlük Korona Virüs karantinasının ilk gecesinde Avrupa’dan gelen Türk vatandaşları yurtlarda yerleştirildi. Sabah saatlerinde cama çıkıp hava alan bir kadın kameralara böyle el salladı.

Avrupa’nın 9 ayrı ülkesinde Türkiye’ye gelen yaklaşık 3 bin kişi İstanbul başta olmak üzere çeşitli yurtlarda 14 gün karantina altına alındı.

Karantina yurdunda ilk sabah...

Başakşehir’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurduna havalimanından 9 otobüsten fazla insan getirilerek korona virüs tehlikesine karşılık gözetim altına alındı.

Karantina yurdunda ilk sabah...

Yurt çevresinde polisler tarafından sıkı tedbir alındı. Yurt odalarında ilk sabahına uyanan bir kadının ise balkona çıkarak kameraya el salladı.

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