Karantina ve tersine karantina nedir, ne demek? Tersine karantina hangi illerde uygulanacak?

Tersine karantina nedir? sorusu, korona virüsü önemlerinde normalleşme sürecinin ele alınmasıyla merak konusu oldu. Bu kapsamda bayram sonrası normalleşme çalışmaları kapsamında salgın önlemleri yeniden ele alınacak. Bu süreçte vaka sayısını sıfıra indiren illerin korunması için ‘tersine karantina’ uygulaması da gündeme gelecek. İşte, tersine karantina ile ilgili bazı ayrıntılar...

KARANTİNA NE DEMEK?

Karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı. Kelimenin kökeni İtalyancadır. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyetinde, başkent Venedik'e salgın hastalık bulaşmasın diye kentte gelen gemiler 40 gün şehir açıklarında denizde beklermiş. Karantina kelimesi buradan gelir.

TERSİNE KARANTİNA NEDİR?

Bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, “tersine karantina” uygulanabileceği kaydediliyor. Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.