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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 18:56,Son Güncelleme:

Karantina süresi dolan 170 kişi evlerine gönderildi

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Karantina süresi dolan 170 kişi evlerine gönderildi
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SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Mersin’e getirilen, 170 kişi karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderildi.

1 Mayıs’ta Suudi Arabistan'dan getirilen 170 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kız yurduna yertleştirildi. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere bindirildi. Polis araçları eşliğinde yurttan ayrılan otobüsler Adana ve Hatay'a gönderildi.

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