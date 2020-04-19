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DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 23:34,Son Güncelleme:

Karantina süresi biten 479 işçi memleketlerine alkışlarla gönderildi

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Karantina süresi biten 479 işçi memleketlerine alkışlarla gönderildi
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Karadağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Karadağ'da çalışan 479 Türk işçi uçakla Adıyaman'a getirtilerek, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan Bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi. Burada karantinaya alınan 479 işçi 14 günlük gözlem süresinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, karantinadaki 479 kişinin ilk günden itibaren tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

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