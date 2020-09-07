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Haber Giriş: 07.09.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Karantina süresi 10 gün mü oldu?

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Karantina süresi 10 gün mü oldu?
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Karantina için alınan yeni kararlar kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediliyor. Son olarak karantina süresi için harekete geçen Avrupa Birliği ülkeleri, toplam 14 gün olan karantina süresinin 10 güne düşmesi için değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Üye ülkelerin sağlık bakanlarının da katılım gösterdiği toplantıda, virüse yönelik pek çok gündem konusu yer aldı. Peki, toplantıya göre karantina süresi 10 gün mü oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Yurt dışı seyahati ya da riskli bölgelerde seyahat eden vatandaşlar için karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesini konuşan Avrupa Birliği ülkeleri, kararla ilgili detayları paylaştı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülke sağlık bakanlarının toplantısında bu kararın alındığını duyurdu.

 

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