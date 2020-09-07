Karantina süresi 10 gün mü oldu?

Yurt dışı seyahati ya da riskli bölgelerde seyahat eden vatandaşlar için karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesini konuşan Avrupa Birliği ülkeleri, kararla ilgili detayları paylaştı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülke sağlık bakanlarının toplantısında bu kararın alındığını duyurdu.