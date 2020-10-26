MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala polis uygulamasında yakalandılar
GeriGündem Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala polis uygulamasında yakalandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BOLU (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala polis uygulamasında yakalandılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala polis uygulamasında yakalandılar
Abone Olgoogle-news

Bolu’da, karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala otomobille seyir halindeyken polis ekiplerine yakalanan çift, 14 gün daha karantinada kalmaları için yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Ekipler, araç sürücüsü ve araçta bulunan yolcular üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaptı.
Yapılan sorgulamada otomobilde yolcu olarak bulunan C.O. ve M.O. isimli çiftin korona virüs temaslı oldukları tespit edildi. Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala kuralları ihlal eden yaşlı çift olay yerine gelen nakil aracıyla 14 gün boyunca karantinada kalacakları Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu’na götürüldü.
Ayrıca, çifte karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle