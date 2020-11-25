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ANKARA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Karantina olsun Türkiye rahatlasın’

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‘Karantina olsun Türkiye rahatlasın’
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk bandıralı ticari geminin hukuksuzca durdurulup aranmasına ilişkin, “Alman fırkateyninin, Yunanlı bir komutanın yönetiminde, Türk bandıralı gemimizde yaptığı hukuksuz arama, bir anlamda sınır ihlalidir. Akdeniz’de yaşanan olay, bizim için bir milli güvenlik meselesidir. Hükümetten, uluslararası hukuktan doğan haklarımızın, hukukumuzun korunması için gerekli adımları atmasını bekliyorum” dedi.

AŞI GELENE KADAR

Akşener grup konuşmasında özetle şöyle dedi: “İlk günden beri yaptığımız bir öneri var, ‘En az 2 hafta karantina ilan edin, bu iş kontrolden çıkıyor’ diyoruz, ama görüyoruz ki iktidar pansuman tedbirlerle durumu idare etmeye çalışıyor. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, gelin en az 14 günlük bir karantina uygulayın. Aşı umuduna kadar Türkiye rahatlasın. Bunu yaparken, işletmeleri ve çalışanları ayakta tutacak tedbirleri almayı ihmal etmeyin. İşletmelere, çalışanlara nakit desteği verin.”

‘Karantina olsun Türkiye rahatlasın’
Akşener, TBMM grup toplantısına gelişinde “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın” yazan mor maske taktı. Toplantıya katılan milletvekilleri ve partililer de aynı maskeyi kullandı.

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