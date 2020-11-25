‘Karantina olsun Türkiye rahatlasın’

AŞI GELENE KADAR

Akşener grup konuşmasında özetle şöyle dedi: “İlk günden beri yaptığımız bir öneri var, ‘En az 2 hafta karantina ilan edin, bu iş kontrolden çıkıyor’ diyoruz, ama görüyoruz ki iktidar pansuman tedbirlerle durumu idare etmeye çalışıyor. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, gelin en az 14 günlük bir karantina uygulayın. Aşı umuduna kadar Türkiye rahatlasın. Bunu yaparken, işletmeleri ve çalışanları ayakta tutacak tedbirleri almayı ihmal etmeyin. İşletmelere, çalışanlara nakit desteği verin.”

Akşener, TBMM grup toplantısına gelişinde “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın” yazan mor maske taktı. Toplantıya katılan milletvekilleri ve partililer de aynı maskeyi kullandı.