Karantina nedir? Gönüllü karantina ne demek?

Gönüllü karantina nedir? Karantina ne demek? gibi sorular, son günlerin en fazla araştırılan konularından oldu. Özellikle son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile gönüllü karantinayla ilgili bilgiler merak konusu oldu. İşte, gönüllü karantina ve karantina süreci ile ilgili merak edilen bilgiler.

KARANTİNA NE DEMEK?

Karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı. Kelimenin kökeni İtalyancadır. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyetinde, başkent Venedik'e salgın hastalık bulaşmasın diye kentte gelen gemiler 40 gün şehir açıklarında denizde beklermiş. Karantina kelimesi buradan gelir.

GÖNÜLLÜ KARANTİNA NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüsü önlemlerine yönelik yaptığı açıklamada, gönüllü karantina mesajı vererek,

"Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Ne demek gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız. Dünyada kurallara uyduğumuzda nasıl kısa sürede başarıya ulaşacağımızın da kurallara uymadığımızda nasıl büyük felaketlerle karşılaşacağımızın da örnekleri mevcuttur." dedi.

Yani, bir zorunluluk olmadan kişilerin kendi iradeleri ile evlerinde kendilerini izole etme durumu gönüllü karantina olarak tanımlanabilir.