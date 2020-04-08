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DHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 18:23,Son Güncelleme:/

Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

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Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi
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Uşak'ta, KKTC'den getirildikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınanlardan Büşra Ayçiçek ve Merve Topsakal'ın doğum günleri, yurt personeli tarafından pasta kesilerek, kutlandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 27 Mart günü KKTC'den getirilen, çoğunluğu öğrenci 130 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina sürelerini yurtta geçiren öğrencilerden Büşra  Ayçiçek'in 22'nci, Merve Topsakal'ın da 30'uncu yaş günü için yurt personeli sürpriz yaptı. Çalışanlar, aldıkları doğum günü pastalarıyla, Ayçiçek ve Topsakal'ın odalarının kapılarını çaldı. Pasta sürpriziyle karşılaşan Ayçiçek ve Topsakal büyük mutluluk yaşadı. Ayçiçek ve Topsakal tarafından üzerlerindeki mumlar üflenen pastalar, görevliler tarafından kesilip, ikram edildi.

Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

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