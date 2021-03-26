Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi

Nüfusa oranla en fazla vaka görülen illerden Sinop’ta Sevda A. isimli kadın, bebeğiyle birlikte belediyeye geldi. Kapıda yapılan HES kodu kontrolünde Sevda A. temaslı çıkınca belediye binası dışına çıkarıldı. Çağırılan polis ekipleri, Sevda A.’ya 3 bin 150 lira ceza kesti. Karantina kurallarını ihlal eden Sevda A. ve bebeği yurda yerleştirildi.

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