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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

Karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi

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Karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi
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BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken dışarıda yakalanan 2 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde, kimlikleri kontrol edilen A.F.M. (30) ve U.N.C'nin (34) Covid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi. Karantina kuralına uymayan 2 kişi, ambulansla gözetim altına alınmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu'na götürüldü. 2 kişi hakkında karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3'er bin lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem de başlatıldı.

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