‘Karantina kaçakları’na yurt cezası

Çok sayıda kentte valiler koronavirüs teşhisi konularak karantina ihlali yapan vatandaşların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına alınacağını açıkladı.

BARTIN: Koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinaya alınan 12 kişi, kurallara uymayıp evden çıktıkları anlaşılınca, Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdu’nda tecrit altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Vali Sinan Güner, “Ayrıca caydırıcılık olması açısından bundan sonra yurtlarda kalacakların iaşe masraflarını şahıslardan tahsil edeceğiz. Bartın’da şu anda vaka sayımız 200 civarında, bu da yeni tedbirler alacağımızın işaretidir” dedi.



DÜZCE: Vali Cevdet Atay, sosyal medya paylaşımında, “İlimizde toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz” dedi.

KAYSERİ: Vali Şehmus Günaydın, evde karantina kurallarını ihlal edip dışarı çıkan koronavirüs hastalarının yurtlara yerleştirileceğini açıklarken, “İdari para cezası yanında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir” dedi.

SAKARYA: Vali Çetin Oktay Kaldırım, karantina ihlali yapanların öğrenci yurtlarına alınarak karantina sürelerini orada tamamlayacaklarını ve ayrıca yeme içme gibi masrafların da kendilerinden tahsil edileceğini duyurdu.

AFYONKARAHİSAR: Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz” ifadesini kullandı.

SİVAS: Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesapları üzerinden karantina kurallarını ihlal edenler hakkında ceza niteliğindeki yeni kararı duyurdu. Ayhan, “Pozitif olduğu halde evinde bulunmayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek ve benzeri masraflarda kendilerinden tahsil edilecektir” ifadelerine yer verdi.

ÇANKIRI: Vali Abdullah Ayaz, “Karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır” diye açıklama yaptı.

MARDİN’DE ZORUNLU BİLEKLİK

◊ Mardin’de, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, koronavirüs hastalarına ve temaslılara ‘hasta bilekliği’ takılması yönünde karar aldı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

“PCR testi pozitif çıkarak evde takip ve tedavisi süren vatandaşlarımızla, temaslılarının izolasyon kurallarına uymadıklarına dair bir takım geri bildirimler alınmaktadır. Bu kapsamda hastalarımız ve temaslılarına tek kullanımlık hasta bilekliği takılmasına, bilekliğini çıkarmış olan vatandaşlarımıza 3 bin 150 TL para cezası uygulamasına karar verilmiştir.” (◊ Selim KAYA / DHA)