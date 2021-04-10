MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı
GeriGündem Karantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Karantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı

İZMİT’te, polis uygulamasında durdurulan otomobilde, sürücü Yusuf Ozan Y.'nin HES kodu kontrol edildi. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen Yusuf Ozan Y., polis eşliğinde KYK yurduna götürüldü.

İzmit’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin denetimlerinde her araç, tek tek kontrol ediliyor. Uygulamada durdurulan 07 YOY 52 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Ozan Y.’nin de HES kodu sorgulaması yapıldı. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen Yusuf Ozan Y.'ye 3 bin 150 TL ceza kesildi. Yusuf Ozan Y., gerekli işlemlerin yapılmasının ardından polis eşliğinde, karantinaya alınan kişilerin kaldığı Semiha Ayverdi Yurdu’na götürüldü.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi