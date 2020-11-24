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Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Karantina ihlali, HES kodu kontrolünde tespit edildi

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Karantina ihlali, HES kodu kontrolünde tespit edildi
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ZONGULDAK'ta, valiliğe girişte HES kodu sorgulaması yapılan Ayşe A.'nın, Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği belirlendi. Ayşe A., ambulansla yurda götürüldü.

Zonguldak Valiliği binasına öğle saatlerinde gelen Ayşe A.’nın, HES kodu sorgulamasında Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu belirlendi. Evinde karantina altında olması gerekirken dışarı çıkan Ayşe A. için sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla valiliğe gelen sağlık ekipleri, Ayşe A.'yı yurda götürdü. Ayşe A.'nın 14 gün yurtta karantinada tutulacağı ve hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.

Karantina ihlali, HES kodu kontrolünde tespit edildi

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