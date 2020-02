Karantina günleri

Binin üzerinde kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Vuhan’a gitti Ayşe Ünal. Türk vatandaşlarının ilk sağlık kontrollerini yaptı. Ankara’ya döndükten sonra tedbir amaçlı 10 gün karantinada kaldı. 14 saatlik Vuhan-Ankara uçuşunu ve 10 gün süren karantina günlerini Hürriyet’e şöyle anlattı:



BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM



“İnsanların çekindiği durumlarla enfeksiyonlarla biz her zaman karşı karşıyayız. Bu yüzden göreve gideceğimi öğrendiğimde bir endişem olmadı, bir an bile düşünmedim. Ailem endişelendi ama yaptığım işi bildikleri için Allah’a emanet edip gönderdiler. Zaten bu gibi durumlarda çalışmaya yönelik eğitimlerimiz var bizim. Kendimizi nasıl koruruz, ekipmanlar nasıl kullanılır, hastaya nasıl müdahale ederiz, bunları bildiğimiz için siviller kadar endişeli olmuyoruz. Hatta böyle bir göreve gitmek gurur vericiydi benim için.



HEYECANLI VE ACELECİLERDİ



D tipi dediğimiz, bulaşmayı önleyici tedbir amaçlı kıyafetler giyiyoruz, tek kullanımlıktır. Baştan ayağa kadar koruyuculuğu var. Elimize eldiven ve yüzümüze maske ve gözlük takıyoruz. Bu kıyafetler büyük ölçüde bizi virüse karşı koruyor. Vuhan’daki havalimanına indiğimizde vatandaşlarımızın ilk kontrollerini yaptık. Heyecanlı ve acelecilerdi. Bekledikleri sürede ve orada yaşananlarda çok yorulmuşlardı, bir an önce uçağa binip Türkiye’ye dönmek istiyorlardı.



NAZ BİR KERE AĞLAMADI



Geldiğimize çok memnun oldular, çok teşekkür ettiler. Aralarında 5 tane çocuk vardı. 2,5 yaşında Naz isimli bir kız çocuğu vardı ve 14 saatlik uçuş sırasında hiç sorun çıkarmadı. Bir kere bile ağlamadı, herkesin neşe kaynağı oldu. Herkes çok yorgundu. Uçağa binip bir süre dinlendikten sonra acıktıklarını fark ettiler. Biz de daha fazla soru sorup onları yormak istemedik. Sorunsuz bir yolculuk gerçekleştirdik. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nin enfeksiyon birimi ilgilendi hepimizle. Birim boşaltılmıştı. Ekip çok iyi çalışıyordu.



ODADAN ÇIKMADIK



Sağlık personeli olmamıza rağmen endişe duymadan teslim olduk. ‘Ne diyorlarsa o dedik’ ve odamızdan dışarı dahi çıkmadık. Sağlık personeli olarak hizmet almaya alışkın olmadığımız için biraz utandık. Tüm ekibe çok teşekkür ederim. Şahane ilgilendiler, işlerini çok iyi yapıyorlar.



İlk örnekler temiz çıktıktan sonra içimiz rahatladı. Sağlık ekibi personeli olarak birbirimize ‘Merhaba’ deme fırsatı bulduk. Herkesi tek kişilik odalara yerleştirdiler, aileler bir arada kalabiliyordu. Aslında karantina değil, bir odada yalnız kalmak insanı yoruyor. Sıkıldığım zamanlarda hastanenin mutfağa inip çalışsam mı diye düşünüyordum. İçerisi otelcilik anlamında çok güzel düşünülmüştü. Konforumuzdan hiçbir şey eksik değildi. Televizyonumuz, dolabımız, terliğimiz, havlumuz, şampuanımız hatta her sabah günlük gazetelerimiz dahi geliyordu. WiFi bile vardı.



BOL BOL DİNLENDİM



Ailelerimizle görüntülü konuşabildik. Dışarı çıkamamanın getirdiği zorluğun tüm ekip farkındaydı ve her gün dışarıdan bir isteğimiz olup olmadığını sordular. Her şey o kadar ince düşünülmüştü ki karantinada olmama rağmen ben çok rahattım, dinlenme fırsatı buldum. Temizlik personeli çok dikkatliydi. Bir odanın temizliğini yaptıktan sonra diğer odaya aynı paspasla girmediler. Koridora bile çıkmadığımızdan diğer insanları hiç göremedim. Yemeklerimizi odanın kapısından alırken bir tek karşı odamı görüyordum.



BAKANIMIZ SÜRPRİZ YAPTI



Sağlık Bakanımız karantinadaki bir vatandaşımızın doğum günü için elinde pastayla hastaneye gelerek sürpriz yaptı. Üst katımdaki olayı ben de ertesi gün televizyondan öğrendim. Gün içerisinde günlük işlerimizi yaparken bayağı yürüyüp hareket ediyormuşuz onun farkına vardım. Hareket edebilmenin, sağlıklı olmanın kıymetini anladım. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi özledim, bir de mutfakta oyalanmayı severim onu özledim. Son örneklerimizi de verdik, Vuhan’dan buraya gelen vatandaşlarımızda ve onlara eşlik eden personelde hiçbir sağlık problemiyle karşılaşılmadı çok şükür. Kazasız belasız geldiğimiz için çok mutluyuz.”