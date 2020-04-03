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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Karantina firarileri aranıyor

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Karantina firarileri aranıyor
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Evinde14 günlük karantina uygulamasına uymayan, karantina altına alındığı yurttan veya tedavi amaçlı götürüldüğü hastaneden kaçan kişiler hakkında risk teşkil etmek, salgın hastalık yaymaktan haklarında arama kararı çıkarılacak. Cumhuriyet savcılığı ile mülki idare amirinin talimatının ardından bu kişiler suçluların bulunduğu ‘aranan-kayıp şahıs’ listesine eklenecek.

‘Aranıyor’ olarak kişisel bilgileri girilen karantina firarileri, 81 ilde yapılan kontrollerde yakalandıkları an gözaltına alınarak haklarında ‘salgın hastalık yayma’ suçundan haklarında işlem yapılacak. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularında da haklarında aranıyor kaydı çıkacak. Söz konusu kişiler otellerde kaldıklarında da bilgileri anında kolluk birimlerine düşecek ve gerekli gözaltı işlemi yapılacak.

İLK KAYIT İSTANBUL’DAN

‘Aranan’ listesine ilk giren ise İstanbul Ümraniye’den S. Ş. oldu. Suç detayı bölümünde kodu ‘11..’ şeklinde numaralandırılırken, suçu ‘salgın hastalık’, durumu ‘aranıyor’ olarak listeye girdi.

Karantina firarileri aranıyor

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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