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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalandı, polise ağlayarak itiraz etti

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Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalandı, polise ağlayarak itiraz etti
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ANTALYA'da, karantina bölgesine girmeye çalıştığı öne sürülen Bülent G. (29), polis ekiplerince yakalandı. Polise ağlayarak, bölgeye girmeye çalışmadığını söyleyen Bülent G.'ye, 'karantina kurallarını ihlal'den 3 bin 150 liralık ceza uygulandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Akşam saatlerinde Gazi Bulvarı üzerindeki bariyerlerden atlayarak, mahalleye girmeye çalıştığı iddia edilen Bülent G., polis tarafından yakalandı.

Bülent G., idari para cezası uygulayan polise ağlayarak, bölgeye girmeye çalışmadığını söyleyip, itirazda bulundu. Çabaları sonuçsuz kalan gence karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Bülent G., işlemlerin ardından bölgeden yürüyerek ayrıldı.

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