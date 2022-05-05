Karanlıktaki günlerini belgesel yaptı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriklerinin kesik olduğu bir haftanın özel anlarını yansıtan kısa bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. “Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz ayrı değiliz” başlıklı belgeseli sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, paylaşımına “Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur” notunu ekledi.

TORUNLARININ FOTOĞRAFLARI

Kılıçdaroğlu’nun belgeselinde bir hafta boyunca evinde mum ışığında çalıştığı, kitap okuduğu ve sakal tıraşı olduğu anlar yer aldı. Belgeselde Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, torunlarının fotoğraflarına baktığı anlar da kameralara yansıdı. Kırmızı beyaz giyinen torunlarının papyonlu fotoğrafı Kılıçdaroğlu çiftini gülümsetti. Kılıçdaroğlu, çocuklarının her akşam, torunlarının günlük fotoğraflarını kendisine gönderdiğini anlattı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, video görüntüde daha önce yaptığı şu açıklamalarına da yer verdi:

Haberin Devamı

“Faturalarını ödeyemeyecek kadar yoksullaşmış, işe, aşa, eğitime adil bir şekilde ulaşamayan bir toplumdan refah çıkmaz. Dünyada da huzur olmaz. Devleti yönetenler ülke zenginliğini hakkaniyetli dağıtmak zorundadır. İşte ben bu aç gözlü politikaların yarattığı adaletsizliğe karşı karanlıktayım. 4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş bu ülkede, onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir. Benim kavgam işte bu adaletsiz düzenle.”

ŞEHİT TEĞMEN İÇİN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’nde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Talha Bahadır için sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’nde şehit olan askerimiz Talha Bahadır’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.