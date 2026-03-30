Karanlık tesadüf

GİRESUN’un Görele ilçesinde Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP’li Hasbi Dede’nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz ettiği iddia edilen T.T.’ye (16) önceki gün akşam saatlerinde Adem H. yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan T.T. hastaneye kaldırılıp tedaviye alınırken otomobilin sürücüsü Adem H. ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, kazada yaralanan T.T.’nin Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği, kazaya karışan araç sürücüsü ile yanında bulunan kişinin emniyet birimlerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Kazanın, bir sosyal medya hesabından T.T. ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılmasının ardından, aynı gün akşam saatlerinde meydana gelmesi dikkat çekti. T.T. ve ailesi Hasbi Dede’den şikâyetçi olmuştu.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. 12 Mart'ta Dede hakkında adli kontrolle tahliye kararı verilmişti. Dede'nin bir sonraki duruşması 24 Nisan’da görülecek.