‘Karanlık Nuri’ nasıl firar etti

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8 Eylül 2015 tarihinde Şanlıurfa il sınırları içerisinde soğan yüklü bir TIR’ın içinde yüklü miktarda patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcı maddelerle ilgili olarak, daha önce Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan ihraç edilen ve “Karanlık Nuri” lakabıyla bilinen Gökhan Nuri Bozkır’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütlerine silah sağlama, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlarından Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 2019 yılında bu davayı sonuçlandırırken, firari durumda olan Bozkır ile 4 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

SAVCI ‘KAÇABİLİR’ DEDİ

Ukrayna’da bulunan Bozkır, akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında Türkiye’ye iade edildi. Savcılık, Hablemitoğlu suikastına ilişkin Bozkır’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Yargılama sürerken, mahkeme 19 Mayıs tarihinde Bozkır ile birlikte tutuklu bulunan diğer sanıkların tahliyesine karar verdi. Savcılığın “Kaçma şüphesi var” itirazları reddedildi.

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‘BENİ YARGILAYAMAZSINIZ’

Bozkır’ın, Hablemitoğlu dosyası kapsamında tutuklu bulunduğu sırada, “soğan TIR’ları” dosyası nedeniyle Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ifadesi alındı. Avukatının verdiği bilgilere göre, Bozkır bu mahkemedeki savunmasında “kendisinin yurtdışında iade edilirken sadece Hablemitoğlu dosyası nedeniyle yargılanabileceği yönünde Ukrayna’ya garanti verildiğini, soğan TIR’ları dosyası nedeniyle yargılanmasının mümkün olmadığını, bunun uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini” belirtti. Bozkır Türkiye’ye iade edildikten sonra Mart 2022’de yapılan ifade işleminin ardından tutuklanmazken hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.

BİR HAFTA İÇİNDE KAYIP

Bozkır, Hablemitoğlu dosyası kapsamında tahliye edildikten bir hafta sonra Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mayıs tarihinde, “soğan TIR’ları” dosyasına ilişkin kararını verdi. Mahkeme, Bozkır’a 21 yıl hapis cezası verdi ve hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti. Bozkır’ın tutuklanarak cezaevine koyulduğu yönündeki haberlere rağmen, Bozkır’a ulaşılmadı.

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ADLİ KONTROLÜ İHLAL ETTİ

Bozkır’ın firar ettiği tartışmaları başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz tarihinde Bozkır’ın, Hablemitoğlu dosyası yönünden verilen adli kontrol kararını ihlal ettiğini davaya bakan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bildirdi. Mahkeme 6 Temmuz tarihinde, “Sanık Bozkır’ın hakkında verilen adil kontrol tedbirini ihlal etmiş olduğu anlaşıldığı” gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Mahkeme, Bozkır için verilen imza atma ve Ankara il sınırlarını terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına hükmetti.

MİT YAKALAYIP GETİRMİŞTİ

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- Şanlıurfa’daki dava nedeniyle firar eden Bozkır burada Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Gökhan Nuri Bozkır, MİT tarafından Ocak 2022’de Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Bozkır, ‘mevcut delil durumu’ gözetilerek mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.