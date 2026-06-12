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Karanlık ağa darbe! Aralarında avukatlar da var: 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

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#Suç Örgütü#İstanbul Adliyesi#Barış Boyun
Karanlık ağa darbe Aralarında avukatlar da var: 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 11:45

Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 6 avukatın da bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Karanlık ağa darbe Aralarında avukatlar da var: 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

54 ŞÜPHELİDEN 45'İ YAKALANDI

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Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Karanlık ağa darbe Aralarında avukatlar da var: 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Karanlık ağa darbe Aralarında avukatlar da var: 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karanlık ağa darbe Aralarında avukatlar da var: 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

 

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#Suç Örgütü#İstanbul Adliyesi#Barış Boyun

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