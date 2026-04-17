Karanlığı aydınlatacak kritik soru: Kim ‘onlar’ Zeinal

Haberin Devamı

Tunceli’de Gülistan Doku’nun 5 Ocak’ta ortadan kaybolmasıyla ilgili sır perdesi henüz aralanamadı. Gözaltındaki zanlıların sorgu süreci devam ediyor. Rus uyruklu Zeinal Abakarov da gözaltındaki zanlılardan biri. Hazırlanan 41 sayfalık görüntü inceleme raporunda, Doku’nun 4 ve 5 Ocak 2020 tarihlerindeki hareketleri, güvenlik kamerası ve KGYS kayıtları üzerinden ayrıntılı olarak incelendi. Dosyadaki kayıtlara göre Gülistan kaybolduğu gün öğleden önce Zeinal Abakarov, saat 11.19 sıralarında Gülistan ile yüz yüze görüştü. Bu görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü.

NE OLDUĞUNU BİLİYORDU

Ardından 16.26’da Zeinal, Gülistan’ı aradı. Ancak telefonu kapalıydı. Gülistan’ın telesekreterine bu aramadan 4 saniyelik bir kayıt düştü. Bu kayıtta ne olduğu belirlenemedi. Ancak Zeinal ile Gülistan’ın sosyal medya yazışmaları sonradan ortaya çıktı. Bu yazışmalarda Gülistan’ın baskı altında olduğu veya stres ve travma oluşturacak bir duruma maruz kaldığı hissi veren diyaloglar vardı. Bu diyalogların bağlamı ve olay örgüsü henüz aydınlanmadı. Soruşturma makamlarına göre de Gülistan Doku’nun ortadan kaybolmaya giden süreçte yaşadığı korku, stres ve travmanın sebebi bu yazışmalarda gizli. Yani Zeinal, Gülistan’ın başına ne geldiğini, kimlerden korktuğunu biliyordu. Zeinal son yazışmalarından birinde Gülistan’a “Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Ben gelecem, istersen öldürsün beni ama seni çıkarmaya çalışıyorum” diyor. Şimdi sorgudaki Zeinal’a yöneltilecek ‘Onlar kim?’ sorusunun cevabı soruşturmada önemli bir karanlığı da aydınlatabilir.

Haberin Devamı

İŞTE O DİYALOGLAR

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda Zeinal Abakarov’un Gülistan Doku’ya yazdıkları şöyle:

- Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz.

- Rus Konsolosluğu’ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bize tutar orada. Ve kimse karışmaz bize.

- Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum.

- Valla ben gelecem, istersen öldürsün beni ama seni çıkarmaya çalışırım.

INSTAGRAM’INDAN İKİ KİŞİ SİLİNMİŞ

Haberin Devamı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlenmişti. Aralarında Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, onun annesi ve eski polis olan üvey babası, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve korumasının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurtdışındaki 14’üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun yürüttüğü çalışmalarda, SIM kartın ve telefonun IMEI numarasının izi sürüldü. BTK’den gelen veriler doğrultusunda, SIM kartın bir cihaza takılıp uçak modunda bir işyerinin kablosuz internetine bağlandığı saptandı.

Ekipler, telefonun 13 gün sonra polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok tarafından kullanıldığını belirledi. Gözaltına alınan Gökhan Ertok’un, dönemin valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabı Instagram’a ‘şifremi unuttum’ yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu, Ertok’un hesaba girerek sosyal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca hesabı yaklaşık 3 saat boyunca kullandığı belirlendi.

Haberin Devamı

Ankara’da JASAT ekiplerince gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen Gökhan Ertok, ön mülakatta Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına girdiğini, ancak SIM kartı bir telefona taktığını hatırlamadığını öne sürerek avukat talep etti. Tunceli Barosu’nun, Gülistan Doku dosyasındaki şüphelileri savunmama kararı alması üzerine, şüpheli için Elazığ’dan avukat görevlendirildi.

Haberin Devamı

13 şüpheliden 4’ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Dün sabah Gökhan Ertok ile o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal, adliyeye sevk edildi. Doku’nun SIM kartındaki verileri aktardığı iddia edilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok tutuklandı. -DHA