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Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuk, 3 görevli personel eşliğinde Bolu’ya günübirlik geziye götürüldü. Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı bölgesini ziyaret eden kafileden dönüş yolunda haber alınamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından önceki gün saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD’a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı araçla saat 15.00’ten itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi. Aracın, Yedigöller Milli Parkı’nın HGS çıkış sisteminden geçtikten sonra 16.30’da arvento GPS sinyalinin kesildiği bildirildi. Son GPS sinyalinin Yedigöller yakınlarındaki Kapankaya Seyir Terası çevresinden alındığı kaydedildi.

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EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Düzce ve Kocaeli’den gönderilen takviye ekipler de katıldı. Ekipler, son GPS sinyalinin alındığı bölgede karadan arama yaparken, AFAD dronları ve gece görüşlü insansız hava araçlarıyla havadan tarama gerçekleştirildi. Bölgede telefon şebekesinin zayıf olması ve buzlanma gibi olumsuzluklar çalışmaları güçleştirdi. Arama - kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu için Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.

Arama çalışmalarına iletişim desteği sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye 11 mobil baz istasyonu yönlendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü de soğuk hava şartları nedeniyle yoldaki buzlanmayı önlemek için çalışmalara destek için 2 çift bıçaklı kamyon, 2 arazi aracı ve 8 personel görevlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da arama - kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Bolu’ya geldi. Dün saat 02.00’de açıklama yapan Bakan Göktaş, kafileye ulaşıldığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Aracın bir bataklığa saplandığını ve iletişimin sağlanamaması nedeniyle ulaşılamadığı belirtildi.

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‘204 PERSONEL ÇALIŞMAYA KATILDI’

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sağlıklı şekilde bulunan çocuklar ve personelle ilgili açıklama yaptı. Bakan Çiftçi açıklamasında, “Geçmiş olsun. Çocuklarımızın hepsi sağ salim bulunmuş oldu. 55 ekip ve 204 personelle arama kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıldı. Bu süreçte AFAD’a ait 2 İHA, Deniz Kuvvetleri’ne ait İHA ve dronlar da arama çalışmalarına katıldı. Bayraktar Akıncı da bu konuda destek verdi. Elbirliğiyle, şükürler olsun ki çocuklarımıza sağ salim ulaşıldı. Herhangi bir can kaybının olmaması bizi memnun etti” diye konuştu.

‘SAÇLARININ TELİNE KIYAMAYIZ’

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- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaybolan çocukların bulunmasının ardından açıklama yaptı. Bakan Göktaş, “Bir annenin, babanın bu tür olaylara duyarsız kalması mümkün değil. Onların endişe dolu anlarını biz de burada yaşadık dolaylı olarak. Onların bulunması hakikaten bizleri hem duygulandırdı. Hem de mutluluk gözyaşı döktük. Onların her biri benim için çok çok değerli. Evlatlarımıza kavuştuk. Çok şükür Rabbime. Onlar bizim evlatlarımız, gözümüzün bebeği. Onların saçının teline zarar gelmesine, gözyaşının akmasına kıyamayız. Onlar bizim çocuklarımız” dedi.

AYAKLARI ÇAMURDA UMUTLARI AYAKTAYDI

Aracın çamura saplandığını aktaran Göktaş, “Bataklığa saplanmışlar ve bataklığa saplanınca hepsi çabalamış. İtmeye çalışmışlar, ayakkabıları zaten çamur içerisindeydi ve çorapları da ıslanmasın diye poşet bağlamışlar. Tabi o bizi çok duygulandırdı. Çünkü çocukların bir gayreti bir azmi var. Bakım personelimiz çok tecrübeli. Akünün bitmemesi için çaba sarf etmişler, ışıkları açmamışlar. Belki aracı itersek buradan çıkarız diye bakmışlar. Biraz etrafa bakınmışlar. Akşam çok hızlı karanlık çökünce tabii hiç ışığın olmadığı yerde biraz tabii ki endişeli bir süreç olmuş. Devletimiz bizi arıyordur duygusundan da şüphe duymamışlar. Bizi görecekler, bizi duyacaklar. Ama tabii ki çok korkmuşlar. Bizler de onlar kadar korktuk. Herkes seferber oldu. Burada yaşayan köylülerimiz bir şekilde dediler ki: ‘Yığılca yolunu kullanmışlardır.’ Araç geri dönüş yolundan daha kısa bir yolu kullanmak için girmiş oraya. O yolda da maalesef çamura saplanınca böyle bir zorluk yaşamışlar” dedi.

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BAKANLIK TEFTİŞ BAŞLATTI

Araçtaki 3 personelden ikisinin kadın olduğunu belirten Bakan Göktaş, “Biz evlatlarımıza sağ salim kavuşmak için tüm imkanlarımızı seferber ederken onların başına gelebilecek bir kötülükten medet umanları, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi dahi siyasi istismar malzemesine dönüştürenleri önce Allah’a, sonra aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldı” diye konuştu. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek içerikler paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

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MİNİBÜSÜN ŞOFÖRÜ KESTİRMEDEN GİTMEK İSTEMİŞ

- Çocukları taşıyan minibüsün şoförü Nazif Ege yaşananları şöyle anlattı: “Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım. Ama çamura saplandık. Durum bundan ibaret başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmamıştım. Sadece 1 saat erken şekilde Yığılca’dan Düzce tarafına geçerim diye düşündüm. Başka bir şey yok. Kusura bakmayın. Navigasyondan değil, tabeladan kullandım. Araç normal çamura saplandı. Çocuklar arabadaydı. Aracı çalıştırdık. Motive ettik onları. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Ben onları kendi kızımdan ayırmadım. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yoktu o konuda” dedi.