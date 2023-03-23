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Karanfilli anma

Güncelleme Tarihi:

#Sabiha Gökçen#Pilot#Anma
Karanfilli anma
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

Dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 22’nci yılında Cebeci Şehitliği’ndeki mezarı başında anıldı.

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Anma törenine, Sabiha Gökçen’in ailesinin yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile eski Türk Hava Kuvvetleri komutanlarından Abidin Ünal, Ersin Celasin ve Türk Hava Kurumu Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel katıldı. Gökçen’in mezarına çelenk konulması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Gökçen'in özgeçmişi hakkında bilgi verildi. Törende, Gökçen ve diğer hava şehitlerinin mezarlarına çiçek bırakılarak dua edildi. Atatürk'ün manevi kızı, Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen, 22 Mart 2001'de 88 yaşında vefat etmişti. 

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#Sabiha Gökçen#Pilot#Anma

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