Karan İsminin Anlamı Nedir? Karan Ne Demek?

Ünlü çiftlerin minik yavrularına da verdiği Karan ismi son dönemlerin popüler adları arasında yer alıyor. Hem hoş bir telaffuzu hem de güzel anlamları olması sebebiyle, pek çok kişi minik yavrusu için bu adı koymaya karar veriyor.

Karan İsminin Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Karan ismi, ‘Yapışkan ve kokulu yaprağı bulunan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki olarak öne çıkıyor. Yaban nanesine benzeyen bir bitkidir. Bu anlam ile beraber ayrıca farklı anlamları da olduğunu söylemek mümkün.

- Temiz,

- Masum,

- Kahraman,

- Yiğit,

- Yürekli,

Bu anlamları üzerinden siz de Karan ismini çocuğunuza verebilirsiniz. Genelde erkek çocukları için bu adının verildiğini söylemek gerekir. Özellikle Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Bebeklerine bu ismi koyması ile beraber, son dönemlerde oldukça popüler hale geldi.

Birçok kişi diyen yandan Karan isminin Kur'an'da geçip geçmediğini merak etmektedir. Bu adın Kur'an'da yer almadı biliniyor. Erkek çocukları için verilen bu isim hem telaffuz hem de anlamı noktasında güzel bir isim olarak öne çıkıyor.