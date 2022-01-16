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'Karamsarlık pompalayana aldırış etmeyin'

#Recep Tayyip Erdoğan#Enflasyon#Adnan Menderes
Karamsarlık pompalayana aldırış etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan sesleniyorum; siz kendi kifayetsizliklerini gizlemek için sürekli karamsarlık havası pompalayanlara aldırış etmeyin. Dünyanın tamamında yaşanan sorunları Türkiye’ye mahsus göstererek, ülkeyi kalkınma trenini yolundan çıkarmaya çalışanlara aldırış etmeyin. Enflasyon başta olmak üzere çözüm yoluna koymamız gereken sıkıntıları biz çözeriz, Bay Kemal değil” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Aydın’da, Gökbel Barajı, 4 bin 398 kişilik öğrenci yurdu, Aydın Devlet Üniversitesi Hastanesi Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde özetle şu mesajları verdi:

“Menderes’e dar ağacında son nefesini verdiren darbeciler de tek parti faşisti artıkları da ya hiç hatırlanmıyor ya da lanetle anılıyor. Bugünün CHP’si işte o günün bedelini ödemesi gereken atıklardır. Menderes mektubunda da belirttiği gibi ölüsünde bile onları silip süpürmüş, milletin gönlünde ebediyen taht kurmayı başarmıştır. CHP’yi kuşatan zihniyet her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Şu CHP’nin bu ülkede yaptığı ne var? Dikili bir ağaçları var mı? Şimdiden 2023’e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına vekilleri teröristlerle oynaşan partiyi, diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar, arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar, nereden geliyorsunuz diye sorsanız, kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. İstikamet neresi deseniz, kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. Ne yapacaksınız deseniz, bu defa kimseden ses çıkmaz, böyle hazırlıkları yok.

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TÜM OYUNLARI BOZULDU

Son birkaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. En son ‘kura endeksli TL’ dedik oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız, başaramayacaklar ve biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Tabii bu arada yaşanan fahiş fiyat artışlarının ve yükselen enflasyonunun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz. ABD’ye bak enflasyon felaket, Avrupa aynı... Aradığınız gıda ürünlerini bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye’nin böyle bir sorunu yok. İnşallah turizmde hedef 35 milyar dolar. Buradan sesleniyorum; siz kendi kifayetsizliklerini gizlemek için sürekli karamsarlık havası pompalayanlara aldırış etmeyin. Dünyanın tamamında yaşanan sorunları Türkiye’ye mahsus göstererek ülkeyi kalkınma trenini yolundan çıkarmaya çalışanlara aldırış etmeyin. Enflasyon başta olmak üzere çözüm yoluna koymamız gereken sıkıntıları çözeriz, Bay Kemal değil. Önümüzdeki imkânlar ve fırsatlar öylesine büyük ki inanın göze almaya değer bunu da biz çözeriz.”

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Söke’de kağıt fabrikası açılışını da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında da “Türkiye muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil bilakis Afrika, Asya ve Avrupa’nın imalat merkezi olan bir ülkedir” ifadesini kullandı

Karamsarlık pompalayana aldırış etmeyin

Aydın’da halka hitap eden Erdoğan, Adnan Menderes’in idamından önce yazdığı mektubu okudu, “Aydınlılar, gençler bunun kadri kıymetini çok iyi bilmeniz lazım” dedi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Enflasyon#Adnan Menderes

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