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Karamollaoğlu’nun durumu iyiye gidiyor

#Koronavirüs#Birol Aydın#Temel Karamollaoğlu
Karamollaoğlu’nun durumu iyiye gidiyor

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun tedavisi Ankara Şehir Hastanesi’nde sürüyor.

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Parti Sözcüsü Birol Aydın, Hürriyet’e, Karamollaoğlu’nun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, şu bilgileri aktardı: “Tedbir ve tedavi amaçlı olarak hastaneye yattı. Sağlık durumu genel olarak iyi, daha da iyiye gidiyor. Ciğerlerinde bir miktar tutulum olduğu için buna yönelik bir tedavi uygulanıyor. Kan değerleri normal, bu önemli. Tedavinin de iki gün içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Ancak tedavinin tamamlanmasından sonra da yine tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede kalması öngörülüyor.”

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#Koronavirüs#Birol Aydın#Temel Karamollaoğlu

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