Karamollaoğlu’nun anne acısı

Haberin Devamı

SP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Edibe Karamollaoğlu’nun cenazesinin bugün Karşıyaka Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedileceği duyuruldu. CHP Lider Özgür Özel ve İYİ Parti Lider Müsavat Dervişoğlu, Karamollaoğlu’na başsağlığı mesajı paylaştı.

Temel Karamollaoğlu anılarını anlattığı ‘Son Tanık’ isimli kitapta, erken ölen annesinin ardından kendisini büyüten Edibe Karamollaoğlu’ndan şöyle bahsetmişti: “1945’te annem vefat etti, ben dört yaşındaydım. Beyninde tümör tespit edilmişti, ameliyat için gittiği İstanbul’dan bir daha geri gelmedi. Beni üvey annem büyüttü.”

