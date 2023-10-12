Karamollaoğlu ve Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye sıra teşekkürü

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Parlamentoda altıncı grubu oluşturan Saadet Partili milletvekilleri, diğer gruplar gibi ön sırada oturma yeri verilmemesi nedeniyle iki haftadan beri Genel Kurul’da komisyon sıralarına oturarak eylem yapıyordu. Tüm partilerden üyelerin yer aldığı komisyon da anlaşmaya varamamıştı. Saadet grubunun dün eylemini devam ettirmesi üzerine MHP Lideri Devlet Bahçeli devreye girerek ön sırada parti grubuna ait dört koltuktan ikisini Saadet’e verdi. SP ve Gelecek Partisi liderleri de dünkü Meclis Grup toplantılarında Bahçeli’ye teşekkür ettiler.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sayın Bahçeli durumu gördü hemen kendisi fedakarlık etti. Kendi grubundan feragât etti, böylece bizim grubumuz da TBMM sıralarında ön tarafta temsil edilme hakkına kavuşmuş oldu. Bu önemli bir adım.

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‘SİYASİ NEZAKETE TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Sayın Bahçeli’ye özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Uzun mücadelelerden sonra TBMM Genel Kurulu’nda bir gettoya sıkıştırılmak istenen grubumuzun nihayet hak ettiği yeri almasından mutluluk duyuyoruz. Bu konuda gösterdiği siyasi nezaket için Sayın Devlet Bahçeli’ye bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.