Karamollaoğlu: Temel hak ve özgürlükler, hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor

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SP'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kurucu Genel Başkan Recai Kutan, eski Genel Başkan Mustafa Kamalak, eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan ve çok sayıda partilinin yanı sıra; Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi'nden temsilciler katıldı.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, referandum tartışmalarına eleştiride bulunarak, "Referandumdan, aileden, kazanımlardan bahsediyorlar. Evlilik yaşı 30'u aşmış, gençler mali imkansızlık nedeniyle evlenemiyor. Yine en başta maddi problemler nedeniyle boşanma oranları da her geçen gün artıyor. Her gün bir başka kadın cinayeti işleniyor. Şiddet, cinayet ve intiharlar almış başını gitmiş, ne konuşuyorsunuz? Temel hak ve özgürlükler, ne zamandan beridir ve hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor? Milli ve manevi değerlerimizi nasıl bu kadar hoyratça siyasete malzeme yapabiliyorsunuz? Aileyi darmadağın eden sizler, hangi yüzle aile mefhumunu ağzınıza alabiliyorsunuz? Kazanımlardan bahseden sizler, bunlar üzerinden insanımıza gözdağı veren sizler, neleri kaybettirdiniz bu ülkeye ve bu millete, önce onların hesabını bir verin" dedi.

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'85 MİLYONUN KAZANACAĞI BİR DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ'

6’lı masaya ilişkin değerlendirme yapan Karamollaoğlu, ülkenin her bir ferdinin ortak problemlerine çözüm üretmek adına ortak sorumlulukları kuşanarak bir yola çıktıklarını belirterek, "Sadece 6 genel başkan yok. 85 milyon insanımız hep birlikte bu masada oturmaktadır. Asgari ücretlilerimiz, çiftçimiz, esnafımız, memurlarımız, işçiler, emeklilerimiz, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum edilen milyonlarca insanımızla birlikte oturduk biz bu masaya. Bu masa, kaybedilecek seçimin ardından yaşanacak bir 5 yılın daha ülkemize ve insanımıza neye mal olacağını gayet iyi bilenlerin kurduğu bir masadır. Birileri, algı fabrikalarında sürekli olarak yeni düşmanlar, hainler, teröristler icat edip, toplumu birbirine kırdırmak istiyor. Ancak kaybeden hep Türkiye oluyor, kazananlar ise daima bir avuç zadegan. Bilinsin ki bu devir kapanmıştır artık. 85 milyonun kazanacağı bir dönemi başlatıyoruz" diye konuştu.

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Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı belirleyeceğini ve parlamento aritmetiğinde çoğunluğu elde edeceğini söyledi.

'ÇARPIK ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Karamollaoğlu, "Bu seçimlerde sadece cumhurbaşkanı, sadece milletvekili seçmeyeceğiz. Vereceğimiz her bir oyla, Türkiye'nin yolunu ve istikametini belirleyeceğiz. Vereceğimiz her bir oyla Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Bizler Ahmet'in yerine Mehmet'i seçmenin derdinde değiliz. Çünkü biz kişilerle değil, zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzümleri adil bir şekilde paylaştırmaktır. Bugünkü zihniyet çarpıktır, bugünkü düzen bozuktur. Biz bu bozuk düzeni, bu çarpık zihniyeti değiştirmek için mücadele ediyoruz" dedi.