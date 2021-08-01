Karamollaoğlu: Partiyi genel başkan yönetir

“(İtaat tartışması) Parti içi meseleleri kamuoyuyla paylaşmam. Oğuzhan Bey kendi düşüncelerini aktardı. Ben o toplantıda bulunmadım. Biat marufadır, doğru olanadır. Kendisinin zihninden bunlar geçebilir.

OĞUZHAN BEY’LE KÜS DEĞİLİZ

Biz Oğuzhan Bey’le küs değiliz, kendisiyle konuşuyoruz da. İstişare Kurulu bazı vefatlardan dolayı sayısı azalmıştı. Allah nasip ederse toplantımız olacak. O zaman bu meseleler konuşulur. Daha da fazla bir şey söylemem. Siyasi partilerin başında genel başkan vardır. Danışma kurullarımız vardır. Ama partiyi genel başkan yönetir. Şu anda sayın Cumhurbaşkanı elbette kendi menfaati için bazı girişimlerde bulunur.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara