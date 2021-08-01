MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaramollaoğlu: Partiyi genel başkan yönetir
GeriGündem Karamollaoğlu: Partiyi genel başkan yönetir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karamollaoğlu: Partiyi genel başkan yönetir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karamollaoğlu: Partiyi genel başkan yönetir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk’ün sözleri üzerinden başlayan tartışmaları değerlendirdi. Karamollaoğlu, önceki akşam Habertürk’te şunları söyledi:

“(İtaat tartışması) Parti içi meseleleri kamuoyuyla paylaşmam. Oğuzhan Bey kendi düşüncelerini aktardı. Ben o toplantıda bulunmadım. Biat marufadır, doğru olanadır. Kendisinin zihninden bunlar geçebilir.

OĞUZHAN BEY’LE KÜS DEĞİLİZ

Biz Oğuzhan Bey’le küs değiliz, kendisiyle konuşuyoruz da. İstişare Kurulu bazı vefatlardan dolayı sayısı azalmıştı. Allah nasip ederse toplantımız olacak. O zaman bu meseleler konuşulur. Daha da fazla bir şey söylemem. Siyasi partilerin başında genel başkan vardır. Danışma kurullarımız vardır. Ama partiyi genel başkan yönetir. Şu anda sayın Cumhurbaşkanı elbette kendi menfaati için bazı girişimlerde bulunur.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi