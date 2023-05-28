Karamollaoğlu, oyunu Ankara'da kullandı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, Çankaya Lisesi'nde 1048 numaralı sandıkta oy kullandı.

Karamollaoğlu, "Oldukça sakin bir gün. Geçen seferki kadar yoğunluk yok. Anlaşılan biraz daha hızlı oy veriliyor. İnşallah hayırlı olur. Milletimiz kararını bugün vermiş olacak. İnşallah bu akşam da Cumhurbaşkanımızın kim olacağını öğreneceğiz. Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde bu kadar sakin, bu kadar güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlardır. Ben 'hayırlı olsun' diyorum tekrar. Herkese de teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.