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Karamollaoğlu, oyunu Ankara'da kullandı

Güncelleme Tarihi:

#Temel Karamollaoğlu#Secim2023#Saadet Partisi
Karamollaoğlu, oyunu Ankarada kullandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 16:02

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, oyunu, Ankara'da kullandı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, Çankaya Lisesi'nde 1048 numaralı sandıkta oy kullandı.

Karamollaoğlu, oyunu Ankarada kullandı

Karamollaoğlu, "Oldukça sakin bir gün. Geçen seferki kadar yoğunluk yok. Anlaşılan biraz daha hızlı oy veriliyor. İnşallah hayırlı olur. Milletimiz kararını bugün vermiş olacak. İnşallah bu akşam da Cumhurbaşkanımızın kim olacağını öğreneceğiz. Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde bu kadar sakin, bu kadar güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlardır. Ben 'hayırlı olsun' diyorum tekrar. Herkese de teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Karamollaoğlu, oyunu Ankarada kullandı
(Fotoğraflar: Uğur Yıldırım)

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#Temel Karamollaoğlu#Secim2023#Saadet Partisi

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