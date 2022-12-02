Karamollaoğlu ‘ortak yönetim’ modelini anlattı

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MUHALEFET partilerinin oluşturduğu 6’lı masanın, bu ay ortasında yapacağı 10. buluşmasında, liderlerin kabinede görev alıp almayacaklarına ilişkin kararını vermesi bekleniyor. 6’lı masa kulislerinde uzun süredir tartışılan liderlerin durumuyla ilgili farklı görüşler dillendiriliyor. Liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabinede görev almasını isteyenler kadar kabinede görev almamaları ancak istişari bir kurum başlığı altında 6’lı masanın seçimlerden sonra da varlığını sürdürmesini savunanlar da bulunuyor.

YENİ DÖNEMİN KABİNESİ

Liderlerin kabinede görev almaması gerektiğini savunanlar,“Bu yeni dönemde liderlerin partilerinin başında Meclis’te bulunmaları önem taşıyacaktır” dediler. Bu görüşü savunanlar, mevcut sistemde uygulanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na benzer bir yapının liderleri bir araya getirecek şekilde oluşturulabileceğini vurguluyor.

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KARAMOLLAOĞLU: EŞGÜDÜM KURULU

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede bu görüşü savunarak, yeni dönemin istişare içinde götürülmesi için liderleri cumhurbaşkanı ile bir araya getirecek “Eşgüdüm Kurulu” oluşturulabileceğini söyledi. Karamollaoğlu, yeni dönemin kabinesine ilişkin de “Vardığımız şey şu; seçim neticesine göre cumhurbaşkanı parti genel başkanlarıyla görüşerek, bakanları onlardan bilgilerle belirleyecek. Ama o bakanlar da bir istişare mekanizmasının içinde karar alacaklar” dedi.

BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Temel Karamollaoğlu “Liderler, bu ortak yönetimin neresinde olacak? Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacaklar, kabinede mi olacaklar” sorusuna şu yanıtı verdi: “Önümüzdeki toplantıda bu konu netleşecek. İki husus var zaten. Bir yol haritası dediğimiz bu; yani biz Türkiye’yi seçime kadar ve seçimden sonra nasıl yöneteceğiz? Biz şu konuda kararlıyız; birlikte yöneteceğiz. Aynen koalisyonlarda olduğu gibi yöneteceğiz. Ancak, birlikte yöneteceğiz de cumhurbaşkanı anayasa değişmediği için layüsel. Tabii nasıl olacak? Cumhurbaşkanı seçiminden önce, cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti genel başkanları ile birlikte. ‘Ben bundan sonra, bu değişiklik sağlanana kadar siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek Türkiye’yi yöneteceğim.’ Bu taahhütte bulunacak, o kadar.”