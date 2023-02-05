Karamollaoğlu ile Akşener görüştü... Aday düğümü 2. tura kaldı

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Hafta içinde 6’lı Masa’nın 4 lideriyle görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. İYİ Parti’nin, adayın 13’ündeki buluşmada belirlenmesi de dahil sürece ilişkin diğer ortaklardan farklı mesajlar vermesi nedeniyle bu buluşma kulislerde, ilk turun en kritik randevusu olarak nitelendi. Akşener’in yetkili kurullarıyla aday sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerini bu hafta yapacağına da dikkat çekilerek şu değerlendirmeler yapıldı:

KRİTİK BULUŞMA 13 ŞUBAT’TA

“Önemli kararları partisinin yetkili kurullarıyla istişare ederek almasıyla tanınan Akşener’in, bu toplantılar öncesindeki görüşmede aday konusunda net bir pozisyon açıklaması beklenmemeli. Akşener, parti kurullarıyla hafta boyunca sürdüreceği istişarelerini 11 Şubat’taki GİK toplantısıyla tamamlayacak. Bu durumda da aday sürecine ilişkin daha net bir tutum ancak o tarihte ortaya çıkar. Muhtemeldir ki, Karamollaoğlu’na ikinci tur randevusunu da buna göre verecektir. Zaten bu hafta CHP de 6’sında MYK, 9’unda da PM’sini toplayarak gelişmeleri değerlendirecek. Bütün bunlar da 13’ündeki buluşmada değerlendirilecek aday fotoğrafının ikinci tur görüşmelerde netleşeceğini ortaya koyuyor.”

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TRAFİK DEVAM EDECEK

Bu süreçte 6’lı Masa ortakları arasında yoğun bir görüşme trafiği de yaşanacağı belirtilerek, “Liderler doğrudan ya da telefonla görüşmeler gerçekleştirebilecekleri gibi zaten sürekli temas halinde olan kurmayları aracılığıyla da haberleşeceklerdir. Ancak, şu ana kadar masada ortaya çıkan aday düğümünü çözecek olan Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesidir. İki liderin 13’ündeki buluşma öncesinde ya da hemen sonrasında bir araya gelmeleri beklenebilir.”