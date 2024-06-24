Karamollaoğlu halefini açıklayacak

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SP, genel başkan değişiminin yapılacağı olağanüstü kongre tarihini de belirledi. 30 Haziran Pazar günü Ankara’da yapılacak kongrede partinin başına geçecek isim bugün parti yönetimiyle yapacağı son toplantının ardından Karamollaoğlu tarafından ilan edilecek.

5 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

SP kulislerinde, genel başkanlık için Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Parti Sözcüsü Birol Aydın ile Refahyol Hükümeti’nin Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan’ın oğlu, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan’ın isimleri öne çıktı. Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ile Genel Sekreter Mesut Doğan’ın isimlerinden de söz ediliyor.

MUHALİFLERİN ADAYI AYRI

30 Haziran’daki kongredeki değişimle birlikte 83 yaşındaki Karamollaoğlu’nun yerine gelebilecek isimlerden Aydın 55, Arıkan 47, Ayhan ise 45 yaşında. Karamollaoğlu’nun yerine daha genç bir ismin geçmesini istediği belirtiliyor. Parti içinde “Haymana Mutabakatı Heyeti” adıyla çalışma içinde olan muhalif kanadın adayı olarak Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer’in ismi geçiyor.