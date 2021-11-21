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Karamollaoğlu: Derdimiz şahıslarla değil ilkelerle

#Bingöl#SAADET Partisi#Temel Karamollaoğlu
Karamollaoğlu: Derdimiz şahıslarla değil ilkelerle

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir de ederiz. Bugünkü politikaların bazı konularını eleştiriyoruz. Tutarsızlıktan dolayı eleştiriyoruz. Şahıslar, fikirlerini değiştirebilirler. Onun için bizim derdimiz şahıslarla değil, ilkelerle" dedi.

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SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 5'inci Olağan Bingöl Kongresi'ne katıldı. Bir otelde düzenlenen kongrede gündeme dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, iktidarın bazı politikalarını eleştirdiklerini ama doğru yapılanı da takdir ettiklerini söyledi. Tutarsızlıktan dolayı eleştirdiklerini belirten Karamollaoğlu, "Şahıslar fikirlerini değiştirilebilir. Bugün belli bir fikri savunur insanlar, yarın o fikrin yanlış olduğunu anladıkları takdirde, başka bir fikri savunmaya başlarlar. Onun için bizim derdimiz şahıslarla uğraşmak değil; ilkelerle, ülkenin yönetiminde izledikleri politikalarla, bu politikalardan özellikle başarısız olduklarında vazgeçme noktasında iktidarı uyarmayı bir görev biliyoruz. Zaten dünyanın her yerinde de muhalefetin görevi de budur. Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir de ederiz. Bugün ki iktidar sahipleri imam hatip okullarının önünü açtılar, müteşekkiriz. Başörtüsü diye bir problem ülkemizde kalmadı müteşekkiriz, teşekkür ederiz elbette. Bu ülkede birtakım yatırımlar yapıldı. Neredeyse her ilimizde havaalanı var, yollar, otoyollar, tüneller, köprüler yapıldı; bunların yapılış tarzına, ihale tarzına itirazımız var ama bunların yapılmış olmasını hiçbir zaman tenkit etmeyiz. Ama bu noktada doğuya geldiğimiz zaman batıda bu kadar otoyollar, tüneller, köprüler inşa edilirken, buraya Diyarbakır’dan gelirken eğer o standartlarla uzaktan yakından alakası olmayan bir yoldan geliyorsak işte buna itiraz ederiz" diye konuştu.

'ENFLASYONU ARTIK HERKES BİLİYOR'

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Ekonomi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonu artık herkes biliyor. Enflasyonun Türkçesi doğrudan doğruya fiyatların artmasıdır. Para bolluğu diye geçer ama fiyatlar yükseldi, biliyoruz ki enflasyon artıyor. Eğer enflasyon yüzde 40'sa siz çalışana bunun üzerinde bir ücret verirseniz, zam yapmış olursunuz. Pahalılık yüzde 40, 100 lira alan adama dedin ki; sana yüzde 39 zam yaptım. Ne manaya gelir bu? Bu adam önümüzdeki sene yüzde 2 fakirleşecek. Bizim vaadimiz var; bazen bize soruyorlar, gelirseniz ne kadar zam yapacaksınız? Enflasyonu bilmeden bir rakam söylesem, bunun bir kıymeti olmaz ki. Eğer enflasyon yüzde 50 ise 3 bin lira alan bir adama yüzde 50 zam yaparsanız maaşı 4 bin 500'e çıkar ama siz ona zam yapmış sayılmazsınız. En az bir yüzde 10 daha koyacaksınız ki o zam olacak. Yüzde 50 değil, yüzde 60 zam yapacaksınız."

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#Bingöl#SAADET Partisi#Temel Karamollaoğlu

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