Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

SP'den yapılan yazılı açıklamada, "Karamollaoğlu, İdlib'de yaşanan saldırıdan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genel Başkan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajını iletti" denildi. Açıklamada ayrıca, SP başkanlık divanının toplandığı bildirildi.