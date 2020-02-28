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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.02.2020 - 14:48,Son Güncelleme:/

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

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Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İdlib saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

SP'den yapılan yazılı açıklamada, "Karamollaoğlu, İdlib'de yaşanan saldırıdan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genel Başkan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajını iletti" denildi. Açıklamada ayrıca, SP başkanlık divanının toplandığı bildirildi.

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