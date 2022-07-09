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Karamollaoğlu: Cenabı Hak, bundan sonraki Kurban Bayramı'na kavuşmayı nasip etsin

#Temel Karamollaoğlu#Saadet Partisi#Kurban Bayramı
Karamollaoğlu: Cenabı Hak, bundan sonraki Kurban Bayramına kavuşmayı nasip etsin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Cenabı Hak, kardeşlerimizden kurban kesenlerin kurbanlarını kabul eylesin, bundan sonraki Kurban Bayramı'na daha büyük bir huzur içinde kavuşmayı bizlere nasip etsin" dedi. 

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Temel Karamollaoğlu, bayram namazını kurmaylarıyla birlikte Balgat Hamidiye Camii'nde kıldı. Karamollaoğlu, cami çıkışı yaptığı açıklamada İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek "Cenabı Hak, bütün müslümanların bayramlarını hayırlara vesile kılsın inşallah. Tabi biz burada bayramı belki huzur içinde eda ettik ama dünyanın dört bir tarafında müslüman kardeşlerimiz büyük sıkıntılarla karşı karşıyalar. Yemen'de olsun özellikle Filistin'de olsun, Arakan'da, Keşmir'de olsun müslüman kardeşlerimizin çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını biliyoruz" ifadelerini kaydetti.

Karamollaoğlu, birçok İslam ülkesinde açlık sıkıntısının yaşandığını aktararak, "Birçok yerlerde açlık sıkıntısı çekenler var, bundan dolayı da ülkemizde birçok kuruluş bu bölgelerde halkımızdan topladıkları kurban paraları ile orada kurban kesiyor. Onları da tebrik ediyorum, büyük bir hizmet yapıyorlar. Kurban Bayramı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de fakirleri doyurmak. Cenabı Hak, kardeşlerimizden Kurban kesenlerin Kurbanlarını kabul eylesin. Bundan sonraki Kurban Bayramı'na daha büyük bir huzur içinde kavuşmayı bizlere de bütün kardeşlerimize de nasip etsin" şeklinde konuştu.

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#Temel Karamollaoğlu#Saadet Partisi#Kurban Bayramı

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