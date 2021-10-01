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Karamollaoğlu, Akşener’i ziyaret etti

#Temel Karamollaoğlu#Meral Akşener#Saadet Partisi
Karamollaoğlu, Akşener’i ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.

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Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, Millet İttifakı bileşenleri dahil 6 siyasi partinin yürüttüğü anayasaya çalışmasına ilişkin, “Bir araya gelinip hepimizin imza atacağımız ana çerçeve oluşacak. O aynı zamanda bizim seçimlerde vatandaşımıza ilan edeceğimiz ve o seçimin tüm sonuçlarının karşısında birer birer atacağımız adımların da yer aldığı mutabakat ve vatandaşa, millete verdiğimiz söz metni olacak” dedi. Akşener, “Cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa adayım” açıklamasının hatırlatılması üzerine seçimin “Erdoğan ve karşıtları” üzerine olmayacağını, partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile parlamenter demokrasiye geçiş arasında olacağını söyledi.

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#Temel Karamollaoğlu#Meral Akşener#Saadet Partisi