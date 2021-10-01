Karamollaoğlu, Akşener’i ziyaret etti

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Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, Millet İttifakı bileşenleri dahil 6 siyasi partinin yürüttüğü anayasaya çalışmasına ilişkin, “Bir araya gelinip hepimizin imza atacağımız ana çerçeve oluşacak. O aynı zamanda bizim seçimlerde vatandaşımıza ilan edeceğimiz ve o seçimin tüm sonuçlarının karşısında birer birer atacağımız adımların da yer aldığı mutabakat ve vatandaşa, millete verdiğimiz söz metni olacak” dedi. Akşener, “Cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa adayım” açıklamasının hatırlatılması üzerine seçimin “Erdoğan ve karşıtları” üzerine olmayacağını, partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile parlamenter demokrasiye geçiş arasında olacağını söyledi.