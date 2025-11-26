×
Arazide araştırma yaparken 'servet' buldu, jandarmaya götürüp teslim etti

Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 13:01

Karaman'ın Ermenek ilçesinde tarih araştırmacısı Şerafettin Güç, Karamanoğlu Beyliği ile ilgili arazide araştırma yaparken 148 adet sikke buldu. Güç, bulduğu altın, gümüş ve bronz sikkeleri jandarmaya teslim etti. 

Ermenek ilçesinde Karamanoğulları Beyliği ile ilgili araştırma yapan, ilçe ve beylikle ilgili kitapları yayınlanan Şerafettin Güç, Karamanoğulları Beyliği’nin sınırlarını belirleyen bölgelerde araştırma yaparken 148 adet sikke buldu.

Sikkeleri müzeye verilmek üzere jandarmaya teslim eden Güç, konuya ilişkin şunları söyledi: 

"25 Kasım'da, yaklaşık 1 haftadır Karamanoğulları Beyliği'nin sınırlarını belirleyen noktalar üzerinde alan çalışması yürütüyordum. Alman haritacı Karte von Kleinasien'in kayıt altına aldığı bölgeleri belgelemek ve fotoğraflamak üzere antik kentin yakınlarındaydım. Toprak üzerinde serpilmiş halde bulduğum materyalleri fotoğraf ve video ile kayıt altına aldım. Bölgede telefon hattı bulunmadığından tüm görüntü ve objeleri Ermenek Jandarma Komutanlığı’na tutanakla teslim ettim. Çalışma sahalarımı daha önceden Kaymakamlıklara dilekçe ile bildirmiştim. Muhafaza altına alınan 148 adet sikke, 3 adet yüzük ve 7 adet tarihi değeri yüksek obje, sergilenmek üzere Ermenek Müze Müdürlüğü’ne gönderilecek." 

