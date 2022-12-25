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Karaman’da yoğun sis kazayı da beraberinde getirdi: 1 ölü, 2 yaralı

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#Karaman#Kaza#Sis
Karaman’da yoğun sis kazayı da beraberinde getirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 04:13

Karaman’da yoğun sis nedeniyle çekici kamyonet otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası tarlaya uçan çekici kamyonetin sürücüsü kayıplara karışırken, şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 AGE 860 plakalı çekici kamyonet, yoğun sis nedeniyle aynı istikamette seyretmekte olan M.S.A’nın kullandığı 06 ELT 82 plakalı Fiat Şahin marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan çekici kamyonet tarlaya uçarken, otomobil şarampole düştü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman’da yoğun sis kazayı da beraberinde getirdi: 1 ölü, 2 yaralı

İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilin içerisinden çıkarılan Mehmet Doğan’ın (43), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.T., ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Doğan’ın cenazesi yaralıların götürüldüğü hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazadan sonra olay yerinde ayrılan çekici kamyonetin sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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