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Karaman'da yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi

#KARAMAN#Polis#Trafik
Karamanda yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi

Karaman'da Ahmet Dalkıran, yol kenarında görünce durduğu yaralı kartalı çekinerek aldıktan sonra aracın bagajına koyup, tedavisi için polisten yardım istedi. Dalkıran'dan alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Ahmet Dalkıran, otomobiliyle Kılbasan köyünden Karaman merkeze geldiği sırada, yolun 8'inci kilometresinde kenarda yaralı kartal olduğunu fark etti.

Aracını durdurduktan sonra inen Dalkıran, kartalı almak istedi ancak çekinerek yaklaştı. Dalkıran, birkaç girişiminden sonra yaralı kartalı elleriyle alıp, aracının bagajına koydu.

Karamanda yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
Kent merkezine gelen Dalkıran, polis arayarak tedavisi için yardım istedi. Dalkıran'ın bulunduğu noktaya gelen ekipler, yaralı kartalı alıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Kartalın, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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