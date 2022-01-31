Karaman'da yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi

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Ahmet Dalkıran, otomobiliyle Kılbasan köyünden Karaman merkeze geldiği sırada, yolun 8'inci kilometresinde kenarda yaralı kartal olduğunu fark etti.



Aracını durdurduktan sonra inen Dalkıran, kartalı almak istedi ancak çekinerek yaklaştı. Dalkıran, birkaç girişiminden sonra yaralı kartalı elleriyle alıp, aracının bagajına koydu.

