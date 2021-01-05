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Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Karaman'da uyuşturucu operasyonu

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Karaman'da uyuşturucu operasyonu
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Karaman'da, Narkotim tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen berberler Adem U., Abbas U. ve Burak U., gözaltına alındı. 

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 berberin iş yerlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Adem U., Abbas U. ve Burak U. olduğunu belirleyip, teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır uyuşturucu haplara el koyuldu. Sorguların ardından 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 

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