MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaraman'da traktör devrildi; sürücü yaralandı, eşi öldü
GeriGündem Karaman'da traktör devrildi; sürücü yaralandı, eşi öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

Karaman'da traktör devrildi; sürücü yaralandı, eşi öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karaman'da traktör devrildi; sürücü yaralandı, eşi öldü
Abone Olgoogle-news

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen traktörün sürücüsü İbrahim Çakal (67) yaralandı, eşi Fadime Çakal (64) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Güneyyurt- Sarıveliler yolu Serper mevkisinde meydana geldi. İbrahim Çakal yönetimindeki 42 K 0397 plakalı traktör, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü İbrahim Çakal ve eşi Fadime Çakal yaralandı. Yaralı çift, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Fadime Çakal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle