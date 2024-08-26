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Karaman’da şüpheli ölüm! Evden gelen kötü kokuyla ortaya çıktı

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#Karaman#Şüpheli Ölüm#Mahmut Arıkan
Karaman’da şüpheli ölüm Evden gelen kötü kokuyla ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 01:47

Karaman’da kendisinden 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümü, evden kötü kokular gelmesi üzerine üst komşusunun polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

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Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın üst komşusu evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak açması üzerine içeri giren ekipler 80 yaşındaki Mahmut Arıkan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Arıkan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Karaman’da şüpheli ölüm Evden gelen kötü kokuyla ortaya çıktı



“EVDEN KOKULAR GELDİĞİNİ FARK ETTİM”

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Olayla ilgili konuşan üst komşu Ramazan Algın, “Ev sahibim beni aradı ve alt kattaki kiracının 15 gündür yanına gelmediğini söyledi. Bunun üzerine bende aşağıya indim ve kapıyı çaldım bakan olmadı. Ertesi gün evden kokular geldiğini fark ettim ve kapıyı yine çaldım açan olmadı. Durumu polise bildirdim ve ekipler geldi. Yaşlı adamın evin içerisinde ölü olarak buldular” dedi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Arıkan’ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#Karaman#Şüpheli Ölüm#Mahmut Arıkan

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