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Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı

#Karaman#Suç Örgütü#Operasyon

Karaman'da suç örgütü kurup, çeşitli suçlar işleyenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin suç örgütü kurup çeşitli suçlar işlediği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda Mesut P. (44), Kemal K. (38), Haşim A. (23), Halil İbrahim P. (20), İbrahim N. (23), Mehmet T. (31), Celal K. (41) ve Burak B. (28) 'suç örgütü kurma', 'kasten yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'kaçak silah satışı yapma', 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise 2 tabanca, 4 tüfek, 1 baston kılıç ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Karaman#Suç Örgütü#Operasyon

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