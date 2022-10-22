Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Karaman'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 14 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Karaman#Suç Örgütü#Operasyon
Karamanda suç örgütlerine yönelik operasyonda 14 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 12:58

Karaman'da 'Suç işlemek için silahlı örgüt kurma' suçlamasıyla iki farklı guruba yönelik 500 polisin katılımı ile yapılan 'Son nokta' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 14’ü tutuklandı, 10 kişiye ise ev hapsi verildi.

Haberin Devamı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Küçükbingöl’ ve ‘Ülküsever’ isimli iki grup hakkında kentte son 1 yıl içinde 'Kasten öldürme ve yaralama', 'Yağma', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak', 'Tefecilik', ‘Mala zarar verme', 'Silahlı tehdit ve hakaret' gibi suçlara karıştıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından 52 kişi hakkında 'suç işlemek için silahlı örgüt kurma' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

'SON NOKTA' OPERASYONU

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Ekim günü önceden belirlenen 65 adrese şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 500 polisle operasyon düzenlendi.

Karamanda suç örgütlerine yönelik operasyonda 14 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

'Son nokta' adı verilen operasyonda, şüphelilerden 32'si gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında 2 gün sonra yapılan operasyonda ise 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 12 tabanca, 12 tüfek, 612 mermi, 15 (kılıç, kama, balta türü) kesici alet, 532 sentetik hap ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 13'nün çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

Karamanda suç örgütlerine yönelik operasyonda 14 kişi tutuklandı

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 10 kişiye ev hapsi verildi. 12 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin arandığı bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Suç Örgütü#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss