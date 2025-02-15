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Karaman'da sosyal medyadaki kavga korkunç bitti! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı... 'Bana etek giydireceğini söylemişsin'

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#Karaman#Sosyal Medya#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 10:49

Karaman'da sosyal medyada tartıştıktan sonra randevulaştığı Abdullah Umutcan Demirci'yi (19) öldürüp, Salih A.'yı yaralayan Murat Naci Dalkıran'ın (24) ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı Murat Naci Dalkıran, ifadesinde, "Abdullah Umut Can Demirci'ye 'Benim hakkımda bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi" dedi.

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Olay, 11 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Naci Dalkıran, sosyal medya üzerinden E.F. (17), Abdullah Umutcan Demirci ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluştu. Buluşmanın ardından kavga çıktı. Kavgada Dalkıran, Demirci'yi boynundan, Salih A.'yı karnından bıçakladı. E.F. de elindeki pompalı tüfekle Murat Naci Dalkıran'a ateş etti.

Karamanda sosyal medyadaki kavga korkunç bitti Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı... Bana etek giydireceğini söylemişsin

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirci, kurtarılamadı.

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Cinayet Büro dedektifleri özel hastanede tedavisi tamamlanan Murat Naci Dalkıran, E.F. (17) ve olaya karıştığı tespit edilen Servet K. (28), B.A. (17), V.U. (17) ve Hasan T.'yi (21) gözaltına aldı. Yaklaşık 30 saat süren sorgu sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Dalkıran ile olay anında pompalı tüfek kullanan E.F. tutuklanırken, 4 kişi de serbest kaldı.

Karamanda sosyal medyadaki kavga korkunç bitti Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı... Bana etek giydireceğini söylemişsin

"BENİ ARAYARAK KÜFRETTİ"

Murat Naci Dalkıran, ifadesinde, "Olay günü E.F., beni sosyal medya üzerinden arayarak küfretti. Beni Piri Reis Parkı'nın oraya çağırdı. E.F.'ye bu sözleri söylemediğimi, bu sözleri Abdullah Umutcan'ın söylediğini söyledim. Daha sonra Abdullah Umutcan Demirci'yi aradık, o da parka geldi. Daha önceden sosyal medya üzerinden tartışmalar, atışmalar oldu. Abdullah Umut Can Demirci'ye 'Benim hakkımda bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi.

Karamanda sosyal medyadaki kavga korkunç bitti Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı... Bana etek giydireceğini söylemişsin

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#Karaman#Sosyal Medya#Cinayet

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