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Karaman'da peruğun altında uyuşturucu taşırken yakalandı

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#KARAMAN#Uyuşturucu#Polis
Karamanda peruğun altında uyuşturucu taşırken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 14:31

Karaman'da, durdurduğu otomobildeki Mustafa A.’nın başına taktığı peruğun altında 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir markette kasiyer olarak çalışan Mustafa A. ile arkadaşı Mehmet Ferit B.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Konya yolunda kontrol noktasında şüphelilerin otomobilini durduran polis, otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu maddeye rastlamadı.

Şüphelilerden Mustafa A.'nın başındaki şişliği fark eden polis ekipleri, peruk kullandığını tespit etti. Mustafa A.'nın peruğunu kaldıran ekipler, 18 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede, Mustafa A. ve Mehmet Ferit B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#KARAMAN#Uyuşturucu#Polis

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